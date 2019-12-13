شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسياحة» تدعوا إلى إنشاء مجلس استشاري عربي للأمن السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت المنظمة العربية للسياحة إلى ضرورة «إنشاء مجلس استشاري عربي للأمن السياحي» خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر 43لقادة الشرطة والأمن العرب، وذلك لتقديم المشورة للدول العربية التي تطلبها، وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن السياحي والعاملين بالمقاصد السياحية بالدول العربية بما يسمح بكشف السلوكيات الغير معتادة بتلك المقاصد، ومساعدة الشرطة على اكتشاف العمليات الإرهابية، ودعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية وسائر الدول المصدرة للسياحة، من أجل مواجهة التهديدات التي تترصد السياحة العربية.

وقال د. بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، أن المنظمة قدمت تقرير عن نتائج الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، مشيرا إلى أن أهم ما جاء بالتقرير كان مجموعة من التوصيات تمثلت في تأهيل ورفع القدرات للكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السياحي، من خلال الدورات التدريبية المستمرة، والاستفادة من الدراسات والبرامج التي تقدمها المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب، والاستفادة من الممارسات الفضلى لدى الدول المتقدمة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة السيبرانية التي يتعرض لها القطاع السياحي، وسن التشريعات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تهدد السياحة خاصة الإرهاب والجريمة السيبرانية التي يتعرض لها القطاع السياحي.

كما طالبت التوصيات من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «مجلس وزراء السياحة العرب» و«مجلس وزراء الداخلية العرب» و«المنظمة العربية للسياحة»، الاستمرار في تكثيف التعاون وإقامة المؤتمرات والندوات الخاصة بالأمن السياحي بصورة سنوية على أن يتم عقد الملتقى العربي للأمن السياحي، ضمن فعاليات عاصمة السياحة العربية، والطلب إلى المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب النظر في إنشاء مجلس استشاري عربي للأمن السياحي يضم خبراء في مجاليّ السياحة والأمن، وذلك لتقديم المشورة للدول العربية التي تطلبها، وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن السياحي والعاملين بالمقاصد السياحية بالدول العربية بما يسمح بكشف السلوكيات الغير معتادة بتلك المقاصد ومساعدة الشرطة على اكتشاف العمليات الإرهابية، ودعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع الدول الاوربية وسائر الدول المصدرة للسواح، من أجل مواجهة التهديدات التي تترصد السياحة العربية، وتفعيل مبادرة منظمة التعاون الإسلامي والتي دعت المنظمة العربية للسياحة إلى فتح آفاق التعاون المشترك ما بين المجموعة العربية والدول الإسلامية وخاصة في مجال الأمن السياحي، والعمل على إعداد إستراتيجية عربية للأمن السياحي.