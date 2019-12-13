شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدا السبت، أن تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية .

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والطقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غرباً.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب إلى مضطرب جداً وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12- 19»، الإسكندرية «12- 19»، قنا «11- 22»، الأقصر «10– 22»، أسوان «11– 22» .