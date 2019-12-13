شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة داخل مسجد هيثم أحمد زكي.. وهذا مكانه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 6 أسابيع من وفاته المفاجئة، أقيمت، الجمعة، أول صلاة داخل مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بحضور أصدقائه ومحبيه.

الطريق المؤدي إلي مسجد الراحل هيثم أحمد زكي

وشيد عدد من أصدقاء الفنان الشاب الراحل المسجد على روحه، والذي تم بناءه على طريق (القاهرة- الإسكندرية الصحراوي). وقالت الفنانة ناهد السباعي، إن «المسجد شهد، الجمعة، أول صلاة داخله، وهي الجمعة السادسة التي أعقبت وفاة هيثم أحمد زكي»، مضيفة أنه تم بناء جامع «هيثم» من قِبل أصدقائه، والذين أسموه باسمه، وطالبت جمهوره المصلين في المسجد الدعاء له، مشيرة في تصريحات لها إلى إن أصدقاء الفنان الراحل هم أفضل «الصحاب» في الدنيا وأن أي شخص يتمنى أن يحظى بأصدقاء مثلهم.

الطريق المؤدي إلي مسجد الراحل هيثم أحمد زكي

كما طالبت من الصحافة والإعلام، عدم التواجد والتصوير، واختصاص المسجد للدعاء والصلاة فقط. وتوفي هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 34 عاما، قبل أسابيع، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث عثرت الشرطة عليه ملقى في حمام منزله، بعد تلقيها بلاغ من خطيبته.

الطريق المؤدي إلي مسجد الراحل هيثم أحمد زكي