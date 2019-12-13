شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «WYF LABS».. هذه تفاصيل المولود الجديد لمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مولود جديد، ومنصة جديدة من منصات المنتدى، وهي منصة «WYF LABS" لإلهام وتمكين الشباب رواد الأعمال. فما هي فكرته، وعدد المشتركين خلال فعاليات المنتدى هذا العام؟

أجاب عن ذلك محمد سامي حلمي، وهو أحد المسئولين عن تنظيم مختبرات منتدى شباب العالم، أو WYF Labs، حيث يقول في تصريحات خاصة لـ" " إن الهدف منه هو إلهام وتمكين الشباب أصحاب أفكار ريادة الأعمال من إنشاء شركات ناشئةStartups قوية تخدم أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة.

أضاف أن WYF LABS يعد بمثابة منتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة، داخل منتدى شباب العالم، حيث نسعى من خلال إلى منح الفرص لجميع شباب العالم من أصحاب الأفكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة، لعرض منتجاتهم وأفكارهم.

أوضح سامي، خلال تصريحاته أن فعاليات WYF LABS سمحت لـ36 شركة ناشئة لعرض منتجاتها وأفكارها من خلال تخصيص مساحة وأكشاك لهم منتشرة في أرجاء قاعات المؤتمرات التي تشهد فعاليات منتدى شباب العالم.

وكشف عن أن المشاركين في WYF LABS من مختلف دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا، والإمارات المتحدة ونيجيريا وزيمباوي، وغيرها من الدول العربية والأفريقية.

أوضح كذلك أنه سيتم عقد 45 جلسة استشارية، سيقدم فيهما مجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات استشارات فنية وإدارية لكل من لديه فكرة ويريد وضع خطط لتنفيذها على أرض الواقع، حيث يتم توفير المعلومات والاستشارات اللازمة لتطوير شركاتهم، والتواصل بشكل فعال مع بيئة الأعمال.

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وعلى مدار أيام انعقاد منتدى شباب العالم، يتم عقد ورش عمل تخص الشركات الناشئة، لتأهيل وتطوير الأفكار، وتبادل المعلومات حول ريادة الأعمال، وزيادة الابتكار والتنمية.