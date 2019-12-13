شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى تبون فى أول تغريدة: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد عبد المجيد تبون المرشح الفائز فى انتخابات الجزائر الرئاسية، على موقع التواصل الاجتماعى الخاص "تويتر" معلقًا على فوزه بالانتخابات التي جرت بـ12 ديسمبر، بقوله: "الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ اللهم يسّر وأعن".

وكان محمد شرفي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات الجزائرية، قد أعلن فوز المرشح عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية بنسبة 58.15%، حاصدًا 4 ملايين و945 ألف و 116 صوت ، من مجموع 10ملايين أدلوا بأصواتهم، فى انتخابات شابها التوتر والقلق، إثر مظاهرات رافضة لها.

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وحسم تبون بهذه النتيجة الانتخابات فى الجولة الأولى، دون إعادة، و سيكون فى انتظار فصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية وذلك بعد فترة تلقي الطعون من طرف مديريات الحملات الانتخابية للمترشحين الخمسة.