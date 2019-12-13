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الرئيس الجزائرى تبون فى أول تغريدة: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد عبد المجيد تبون المرشح الفائز فى انتخابات  الجزائر الرئاسية،  على موقع التواصل الاجتماعى الخاص "تويتر" معلقًا على فوزه بالانتخابات التي جرت بـ12 ديسمبر، بقوله: "الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ اللهم يسّر وأعن".

 

وكان  محمد شرفي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات الجزائرية،  قد أعلن فوز المرشح عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية بنسبة 58.15%، حاصدًا 4  ملايين و945 ألف و 116 صوت ، من مجموع 10ملايين أدلوا بأصواتهم،  فى انتخابات شابها التوتر والقلق، إثر مظاهرات رافضة لها. 

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وحسم تبون بهذه النتيجة الانتخابات فى الجولة الأولى، دون إعادة، و سيكون فى  انتظار فصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية وذلك بعد فترة تلقي الطعون من طرف مديريات الحملات الانتخابية للمترشحين الخمسة.

 

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