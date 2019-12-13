شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تواصل التصدي لمخالفات التعديات على النيل والمجاري المائية والمصارف الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية والتي تضمنت إزالة 260 ألفا و213 حالة تعدي على النيل والمجاري المائية والمصارف الزراعية، منها إزالة ( 775 ) حالة تعدى منذ بداية شهر ديسمبر حتى الآن، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهرالنيل بتنفيذ عدد (١٥٤) إزالة، كما قام الري بتنفيذ عدد ( 250 ) على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد ( 371 ) ازالة على منافع الصرف خلال أسبوع.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إنه منذ انطلاق شهر ديسمبر بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات النيلية في ظل الموجة الرابعة عشر للازالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات وأسفرت عن تنفيذ عدد (١٥٤) حالة تعدي على مجري نهر النيل خلال ديسمبر الحالي شملت إزالة عدد (١٣) بمحافظة الجيزة وعدد (١٥) بمحافظة القليوبية وعدد(١) بمحافظة المنوفية وعدد (٥) بمحافظة البحيرة وعدد (٨) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (١٠) بمحافظة المنيا وعدد (٢٦) بمحافظة أسيوط وعدد (١٨) بمحافظة سوهاج وعدد (٤٨) بمحافظة قنا وعدد (٢) بمحافظة الأقصر وعدد (٨) بمحافظة أسوان.ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (٥٠٢١٦) حالة تعدي على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الاقفاص السمكية

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ومن جانبه، قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري وأسفرت عن تنفيذ عدد (250) إزالة شملت إزالة عدد (126) بمحافظة القليوبية وعدد (11) بمحافظة وعدد (55) بمحافظة الدقهلية وعدد (15) بمحافظة بني سويف وعدد (13) بمحافظة اسيوط وعدد (1) بمحافظة سوهاج وعدد (30) بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (136314) إزالة.

وأوضح المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت بأن الهيئة قامت خلال ديسمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت ( 371 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد (9 ) محافظات وقد تضمنت تنفيذ عدد (203) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الشرقية بعدد ( 157 ) إزالة – الدقهلية بعدد (46 ) إزالة)، بالإضافة لتنفيذ عدد (83) إزالة في نطاق القناة وسيناء بزمام محافظات ( بورسعيد بعدد ( 50 ) إزالة – الإسماعيلية بعدد ( 33) إزالة ) ،وتنفيذ عدد (16) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظات ( المنوفية بعدد ( 15 ) إزالة – كفر الشيخ بعدد ( 1 ) إزالة )، إلى جانب تنفيذ عدد (30) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظات ( المنيا بعدد ( 30) إزالة ) كما تم تنفيذ عدد (39) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد ( 26) إزالة – سوهاج بعدد ( 13 ) إزالة) .... هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 73683) حالة.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.