شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢١٠١ عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية من حملاتها الرقابية والتفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتدوال الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطينن وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، ومتابعة الأسواق ومصانع تصنيع الرنجة والأسماك المدخنة للتأكد من إجراءات التصنيع والتخزين وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للإشتراطات الصحية والبيئية.

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وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي شنت لجان التفتيش بالمديرية بمشاركة الجهات المختصة بالمحافظة منها الرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة حملات تفتيشية تم من خلالها المرور على ٣٥٧ منشأة غذائية ما بين محلات جزارة ومطاعم وثلاجات حفظ لحوم ومصانع للأسماك أسفرت جهودها عن تحرير 63 محضر مخالفة وتم ضبط 330 كيلو جرام لحوم صالحة للاستهلاك ذبح خارج المجازر و94 كيلو جرام لحوم مجمدة وكبده وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و649 كيلو جرام لحوم مجمدة ومصنعة تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها.

وفى إطار ضبط سوق الدواء البيطري بالمحافظة أكد مدير مديرية الطب البيطري أنه تم المرور على 11 منشأة ما بين عيادة بيطرية ومركز بيع وتداول الأدوية البيطرية ومصنع للأدوية ومخزن أدوية أسفرت الجهود عن تحرير ٩ محاضر مخالفة وضبط ٢١٠١ عبوة لــ 109 صنف أدوية مخالفة ما بين أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية وأخري محظور استخدامها بيطريا وتم عمل المحاضر اللازمة ومصادرة الأدوية المضبوطة.

وأشار إلى أنه في مجال الوقاية من الأمراض تم تحصين ٨٠ ألف و211 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و82 ألف و461 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع و3 آلاف و690 رأس ماشية ضد الجلد العقدي و2714 رأس ماشية مرض جدري الأغنام و1263 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة و8 آلاف و821 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي.