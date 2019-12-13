شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جامعة الزقازيق تبدأ برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جامعة الزقازيق غداً السبت، برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي ينفذه مركز العلاقات الدولية بمشاركة خبيرة دولية من دولة هولندا ومجموعة من المدربين المحترفين من جامعة الزقازيق والمنصورة على مدي خمسة أيام تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة.

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ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا البرنامج هو برنامج لتدريب المدربين يهدف إلى إعداد قوة عمل للتدويل في التعليم العالي ضمن الاتفاقية التي عقدتها الجامعة مع جامعة بوتسدام الألمانية في إطار جهود مؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية وبدعم من برنامج (Dialoug on Innovative Higher Education Strategies ) (DIES) الذي تقدمه الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) وإتحاد الجامعات الألماني ( HRK ) لتفعيل التدويل في التعليم العالي.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي تم قبوله ودعمه فنياً ومادياً من جامعة بوتسدام الألمانية، وقد شارك في وضعه مركز العلاقات الدولية والثقافية بجامعة الزقازيق ممثلا في د. أميرة والي، بالأشتراك مع مدربين محترفين من جامعات عين شمس وحلوان والفيوم هم الدكتورة رشا عادل والدكتورة إيمان جواد والدكتور محمد حمزاوي.

وأشارت الدكتورة وفاء فوزي مدير مركز الجودة أن المركز سوف يستضيف الأنشطة التنفيذية للبرنامج التدريبي وقد تسابق فريق العمل بالمركز للأنتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لاستقبال السادة الضيوف من جميع الجامعات المصرية من أجل تنفيذ البرنامج على أكمل وجه وبصورة مشرفة تليق بالجامعة.