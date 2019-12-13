شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف الصيد فى البحر المتوسط رغم عدم سقوط أمطار بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد صيادون من العاملين بالبحر الأبيض المتوسط بتوقف حركة الصيد من ميناء الصيد بقرية المعدية في مركز إدكو، وبوغاز رشيد في مركز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بالرغم من عدم سقوط أمطار الجمعة.

وكانت محافظة البحيرة شهدت سقوط أمطار على جميع أنحاء المحافظة، يوم الخميس الماضى، صاحبها صوت رعد في بعض الأماكن، وتوقفت حركة الصيد من ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد بمركز رشيد، وامتنع عدد كبير من الأهالى عن الذهاب بأبنائهم إلى الحضانات خوفًا عليهم.

وترأس اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، غرفة الأزمات والطوارىء بالمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة للحد من آثار موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، وقام بجولة في مدينة دمنهور للإشراف على نزح مياه الأمطار، وأنهت الوحدات المحلية نزح الأمطار من الشوارع خصوصًا بعد توقف سقوط الأمطار.