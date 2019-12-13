شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يبحث مع الوكالة الفرنسية تطوير الخط الثالث للمترو ومحطة ترام فيكتوريا التبادلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد وكالة التنمية الفرنسية «AFD»، لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل، وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار .

في بداية الاجتماع تم استعراض الوضع الحالي للمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، وكذلك نتائج عمل ورشتي العمل اللتان تم تنظيمها بالتنسيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة الأنفاق بخصوص المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الفرنسية للعاملين بوزارة النقل للإستفادة من التجارب العالمية في مجال تصميم وإدارة خطوط المترو ونظم الإعلانات بها والفرص الإستثمارية المختلفة بقطاع المترو.

Advertisements

أكد الوفد على أهمية هذه الورش التي تشهد حضوراً مكثفاً من الشركات الفرنسية المهتمة بقطاع السكك الحديدية والمترو والمهتمة بمجال التسويق الإعلاني بهما، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل أخرى في يناير وفبراير 2020 يعقبها ورشة عمل كبرى للخروج بالنتائج والتوصيات النهائية الخاصة بهذه المجالات.

ثم تباحث الجانبان حول الجزء الثاني من برنامج المساعدة الفنية والمخصص لدراسات النقل حيث تم الإتفاق على التعاون الإستثماري بين الجانبين في الدراسة الخاصة بمحطة فيكتوريا التبادلية التي ستربط مترو أبوقير المستقبلي وترام الرمل بعد إعادة تأهيلة.

وفيما يتعلق بالتعاون المشترك لإعادة تأهيل ترام الرمل والتي ستساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية ب 100 مليون يورو من خلال تعاون استثماري بين الجانبين، أكد الوزير على حرص الوزارة على اتمام هذا المشروع وأنه سيتم عرض الدراسة قريباً على القيادة السياسية، وأنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الإستشاري الخاص بالمشروع ثم استعرض الجانبان التعاون المشترك في مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي، حيث أكد الوزير أنه جاري التنسيق مع جهات التمويل ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة وزارة الإستثمار والتعاون الدولي لإتمام هذا المشروع الهام الذي سيبلغ تكلفته 1.71 مليار دولار والذي سيشكل مع مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.