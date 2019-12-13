شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة التاسعة صباح الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالميناء، حيث تستعد العبارة كوين نفرتيتى لمغادرة الميناء متجهة لميناء الغردقة.

وأكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ويتم المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.