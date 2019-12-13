شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم معرضًا للملابس للطلاب بأسعار مخفضة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة القاهرة معرض ملابس للطلاب بأسعار مخفضة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع روتاري القاهرة، الأحد المقبل، بقاعة المصريين بالمدينة الجامعية للطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المعرض يُقام سنويًا في إطار حرص الجامعة على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض المقتنيات التي يحتاج إليها الطلاب بسعر مخفض.