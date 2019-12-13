شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى أكتوبر والتحرير والمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت منطقة التحرير وكوبرى أكتوبر سيولة مرورية مع تواجد لأفراد الأمن لمنع أى تكدس، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز سيولة مرورية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

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