عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بنسبة 58.13٪؜

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الجمعة فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون فى الانتخابات الرئاسية التى جرت امس الخميس بنسبة 58.13٪؜ وبتلك النتيجة يكون تبون هو رئيس الجزائر للسنوات الخمس القادمة.

وتنافس فى الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إضافة إلى تبون.

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