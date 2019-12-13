شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. الإسكان: حجز أول وحدات سكنية بمساحة 116 مترا فى بورسعيد ودمياط الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الإسكان: حجز أول وحدات سكنية بمساحة 116 مترا فى بورسعيد ودمياط الأحد.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

مشارك بمنتدى شباب العالم: مصر تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تطبيق البلوك تشين

"لنتعرف على الثورة في العالم الرقمي"، كان هذا عنوان لأحدى ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وخلالها عرض شريف الضو رئيس الأعمال في DTHوالحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة نوفلية وأرويك للأعمال في إنجلترا، العديد من التجارب التي تعاملت بالعملات الرقمية وكيفية حماية سرية المعلومات.

الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

الشرطة الفرنسية توقف رجلا هدد بطعن عناصر من الشرطة فى باريس

بث موقع "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل له، نقلا عن وكالة رويتزر، تفيد بتوقيف الشرطة الفرنسية رجلا هدد بطعن عناصر من الشرطة بسكين في شارع لا ديفانس في العاصمة باريس.

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق طرح مناقصة عامة أمام الشركات المحلية والعالمية لشراء ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا لصالح محطات الخطين الأول والثانى، وذلك ضمن خطتها لتركيب ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا بكافة محطات الخطوط الثلاثة، ونرصد كل ما تريد معرفته عن الماكينات المخطط شراؤها والمناقصة المطروحة

كهربا يقبل قميص الأهلي بعد التوقيع للقلعة الحمراء

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على إنستجرام صورة لمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأحمر الجديد، أثناء تقبيله لقميص الأهلي بعد التوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء.

شيري عادل تدون أمنيتها على مصابيح شجرة الكريسماس بمنتدى شباب العالم

شاركت الفنانة شيرى عادل، بمجموعة صور لها خلال تدوين أمنياتها على مصابيح شجرة الكريسماس، خلال مشاركتها فى منتدي شباب العالم فى شرم الشيخ.

"الخليج 365" يحاور أحد الشباب المنظمين لـ"مسرح شباب العالم" قبل بدء فعالياته

قبل ساعات من بدء فعاليات مسرح شباب العالم، التقت ”الخليج 365” بمحمد محمد أيمن، أحد الشباب المنظمين والمسئولين عن المسرح وجميع فعالياته.

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visit egypt.. أدريانا ليما تدعو متابعيها لزيارة مصر من أمام الأهرامات

عبرت عارضة الأزياء العالمية أدريانا ليما، وصديقها المغنى العالمى كالفين هاريس، عن سعادتهما الكبيرة لزيارة مصر للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، داعيين معجبيهم بتكرار التجربة.

صفحة النادى الأهلى تعلن: محمود كهربا أهلاوى

نشرت صفحة النادى الاهلى الرسمية عبر تويتر فيديو لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك وعلقت قائلة : " كهربا أهلاوى" .

إصابة 25 على الأقل فى انفجار بمدينة بلانكنبرج شرق ألمانيا

قالت الشرطة المحلية إن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا في انفجار في مدينة بلانكنبرج في شرق ألمانيا اليوم الجمعة، مضيفة أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.

أصدقاء هيثم أحمد زكى يخفون مكان مسجد الفنان الراحل.. ويعلقون: صدقة مش تباهى

قالت الفنانة ناهد السباعى إن أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى يرفضون الإفصاح عن مكان المسجد الذى شيدوه على نفقتهم صدقة جارية على روح صديقهم الراحل، ويرفضون حضور الكاميرات للمسجد تجنبا لأى شبهة رياء.

رفيعة بس بتكره الدايت.. اعرفى سر رشاقة تايلور سويفت فى عيد ميلادها الـ30

تحتفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت اليوم بعيد ميلادها الـ 30، وهى تحظى بشعبية كبيرة بسبب ألبوماتها وأفلامها وكذلك جسدها الرشيق ومظهرها الجذاب.

أزارو وصلاح محسن يشاركان فى مران الأهلي بعد الشفاء من "كدمة القدم"

انتظم ثنائى الأهلي وليد أزارو وصلاح محسن فى مران الفريق صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بعدم تماثلهما للشفاء من الكدمة البسيطة التى تعرضا لها خلال مران الفريق أمس.

الإسكان: حجز أول وحدات سكنية بمساحة 116 مترا فى بورسعيد ودمياط الأحد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثمارى، تُنفذ خلال 36 شهراً، بمحافظتى بورسعيد ودمياط.، اعتبارا من بعد غد الأحد، وحتى يوم الأربعاء 15/1/2020.

التموين تنفى بيع لحوم منتهية الصلاحية فى المجمعات الاستهلاكية

نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، وأن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمى، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتى فى إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.

تامر حسنى يحتفل بدخوله موسوعة جينيس فى «الخليج 365».. ويؤكد: الجائزة للفنان الأكثر تأثيراً فى جمهوره وليس الكرة الأرضية.. رحلة صعودى كانت من الصفر.. ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. وانتظرونى ممثلا مسرحيا

لا أحد يستطيع أن ينكر أن النجم تامر حسنى هو أحد أهم وأبرز نجوم جيله بل والمتواجدين على الساحة الفنية بشكل عام، فمنذ ظهوره على الساحة قبل ما يقرب من 18 عاما وهو فى تطور مستمر مكنه من النجاح المتواصل.. تامر حسنى من النجوم القلائل جدًا، الذين حققوا المعادلة الصعبة ما بين النجاح الكبير غنائيًا بصفته الأساسية كمطرب، وبين التمثيل وتحقيق أعلى الإيرادات فى السينما على مدار مشوار طويل كان آخره «البدلة»، والذى صعد بها إلى أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية خلال عرضه.. مؤخرًا تامر حسنى دخل موسوعة جينيس ريكورد، بعد تحقيقه أكبر نسبة توقيعات على جدارية، نظرًا لكونه الفنان الأكثر تأثيرًا فى جمهوره والمتابعين له عبر أغانيه وأفلامه.. وفى ندوة أقامتها «الخليج 365» تم الاحتفال بتامر، فضلًا عن مناقشته فى هذه الجائزة وكواليس المشاركة فيها منذ البداية، والحديث عن أبرز مشاريعه الفنية المقبلة، وإليكم نص الندوة.