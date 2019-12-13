شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على شخص هدد عناصر الشرطة الفرنسية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الشرطة في باريس أن الشرطة الفرنسية قامت بإطلاق النار على شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض في منطقة "لا ديفانس". وأفادت رويترز أن الشرطة الفرنسية قامت بتحديد رجلأ هدد أفرادها بسكين في حي لا ديفينس التجاري في باريس اليوم الجمعة، وقامت بإطلاق النار عليه، فيما لم يتضح ما إذا كان الرجل قد قُتل أم أصيب، وطلبت السلطات من الناس تجنب المنطقة مؤقتاً.

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