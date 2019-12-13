مصدر أمني ينفي اقتحام ضابط لمسكن شخص والتعدي عليه بالسب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني اقتحام ضابط لمسكن أحد المواطنين والتعدي عليه وأسرته بالسب في الجيزة.

وأضاف المصدر قيام أحد المواطنين بتقديم شكوى للأجهزة الأمنية بالجيزة، يفيد خلالها بتضرره من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً.

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وأوضح المصدر بأنه بالفحص تبين قيام الضابط المذكور بضبط نجل "الشاكي" عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا "مشاجرات – مخدرات – سلاح أبيض") حال سيره بدائرة قسم الدقي، ممسكاً بسيجارة بها مخدر الحشيش، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان مالي، وسدده وتم إخلاء سبيله.

كما تبين أن الشاكي وزوجته وابنه من العناصر الإجرامية الخطرة "لهم معلومات جنائية مسجلة" وعدم صحة ما ورد بالشكوى، حيث أن نجل الشاكي تم ضبطه حال سيره بالشارع ولم يتم استهداف مسكنه كما ادعى بشكواه، وأن الغرض من الشكوى هو صرف نظر الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.