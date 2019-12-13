القبض على موظف بشركة تسويق إلكتروني لاستيلائه على بيانات العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية موظفا بإحدى شركات التسوق الإلكتروني لقيامه بالاستيلاء على بيانات العملاء وإجراء عمليات شراء بموجبها.

وتبلغ للإدارة من مسئولي إحدى شركات التسوق الإلكتروني بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصمًا من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق واعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها ( 167 ألف جنيه ).

بإجراء عمليات الفحص الفني الإلكتروني لتلك العمليات بالتنسيق ومسئولي شركة التسوق الإلكتروني تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص يستخدم برامج كمبيوتر للتخفي حال دلوفه على شبكة الإنترنت، وأنه قام بإجراء عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة مختلفة الماركات من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت خلال شهر نوفمبر المنصرم من خلال اختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصمًا من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة.

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عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية في أحد الأكمنة المعدة لذلك تنسيقًا ومسئولي الشركة من ضبط المدعو ( طالب ويعمل موظف بخدمة عملاء الشركة - مقيم بالبساتين ) حـال قـدومـه للتقابل مع مندوب الشركة لاستلام بعض أجهزة الهواتف المحمولة التي قام بشرائها من خلال اختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كموظف بخدمة العملاء شركة التسوق الإليكتروني واطلاعه على حسابات عملاء الشركة وخاصة التجار المتعاملين مع الشركة ومعرفة ما بها من أرصدة والدلوف إلى تلك الحسابات والتلاعب بها وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصمًا من حسابات هؤلاء التجار وقيامه بوضع رقم المحمول الخاص به وكذا صورة بطاقة الرقم القومي باسم أحد الأشخاص، عند إجرائه تلك العمليات الشرائية على موقع الشركة حتى لا يتم التعرف عليه بعد اكتشاف الواقعة وتمكن بموجب ذلك من الحصول على ( 4 هواتف محمولة ) وقام بالتصرف فيها وبيعها والحصول على قيمتها لنفسه وإيداعها بحسابه البنكي بعد ارتكابه تلك الواقعة.

وضبط بحوزته هاتفان محمول أحدهما يحتوي على الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والآخر يحتوي على صورة بطاقة الرقم القومي بالاسم المنتحل والذى تحصل عليها من خلال صور بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض عملاء الشركة الموجودة على موقع الشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.