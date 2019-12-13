القبض على شخص استولى على 100 ألف جنيه لتعيين شاب بجهة حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في النصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على أمواله، بزعم تعيينه في إحدى الجهات الحكومية.

وورد بلاغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد، من شخص حاصل على بكالوريوس مقيم في دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، يفيد بقيام شخصين بالحصول منه على مبلغ مالي قدره 100.000 مائة ألف جنيه مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، بزعم علاقاتهما بمسئولي تلك الجهة.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام فني بإحدى الهيئات الحكومية سابقًا وحاليًا بالمعاش ومقيم بسوهاج، وفنى بإحدى قطاعات البترول بالسويس ومقيم بها، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية.

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وذكرت التحريات، أنه تم الاستيلاء من الشاكي على المبلغ المالي المشار إليه مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، وادعيا نفوذهما وعلاقاتهما الوطيدة بمسئولي تلك الجهة، إلا أنهما لم ينفذا ما تم الاتفاق عليه وامتنعا عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأضافت التحريات، حصول المتحر عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.