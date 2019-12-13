بعد ادعاء مساعدتها بإعانة مادية.. مُنتقبة تختطف طفلة من والدتها بسفاجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ادعت سيدة مُنتقبة أنها تعمل بالشئون الاجتماعية بمدينة الغردقة، وأبدت رغبتها في مساعدة ربة منزل للحصول على إعانة مادية من الشئون الاجتماعية، حتى اختطفت ابنتها وفرت هاربة.

تبلغ لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر من (ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة سفاجا) بتعرفها على سيدة "منتقبة" ادعت أنها تعمل بالشئون الاجتماعية بمدينة الغردقة، وأبدت رغبتها في مساعدتها للحصول على إعانة مادية من الشئون الاجتماعية، وطلبت منها بيانات أسرتها واتفقت معها للتقابل لعرض موقفها على أحد المسئولين بمجلس المدينة، ولدى توجهها وبرفقتها (نجلها 14 سنة، وابنتها تبلغ من العمر 10 أشهر) تقابلت مع السيدة المذكورة وطلبت منها العودة لمسكنها لاستبدال ملابسها بأخرى "رثة" للتأثير على المسئولين بالمجلس للموافقة على طلب الإعانة المقدم منها وتركت معها ابنتها ولدى عودتها اكتشفت عدم تواجدهما.

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تمكنت أجهزة البحث من تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مُقيمة بمنطقة الإسكان الشرقي بسفاجا) وتبين قيامها بانتحال اسم آخر لعدم تحديد هويتها، وبتتبع خط سيرها تبين عودتها إلى محل إقامتها المشار إليه، وقيامها بتغيير ملابسها واستقلالها سيارة أجرة (تاكسي) والتوجه إلى موقف سيارات المدينة واستقلت سيارة ميكروباص وبرفقتها الطفلة المُختطفة متوجهة لمقر إقامتها بمدينة قنا.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال استقلالها سيارة ميكروباص بطريق (سفاجا/قنا) وبصحبتها الطفلة المُختطفة، وبمواجهتها اعترفت تفصيلياً بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وعللت قيامها بذلك بأن لديها طفلة ونظراً لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى قامت بارتكاب الواقعة بزعم تربيتها، وأرشدت عن الملابس التي كانت ترتديها وبعض الأوراق التي استخدمتها في إيهام المجني عليها بعملها في الشئون الاجتماعية وعدد (10هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.