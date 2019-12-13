ضبط 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً قبل طرحها للبيع بالأسواق. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الواحات قيام (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم) بتهريب كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة (مهربة جمركياً) مجهولة المصدر وبدون فواتير مستخدمين سيارتين، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بالسيارتين المشار إليهما بطريق الواحات، وبحوزتهم 50 كرتونة سجائر مهربة جمركياً بإجمالي 25 ألف علبة. بمواجهتهم اعترفوا بتجميع كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة والمهربة جمركياً ومجهولة المصدر بدون فواتير.

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