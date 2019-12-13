بقيمة مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بوزرة الداخلية، حملة أمنية، لضبط جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها ملابس أجنبية الصنع – سجائر – راوتر – سماعات سيارات – مستحضرات تجميل – ساعات يد – هواتف محمول بلغت إجمالي القيمة والتعويض تجاوزت مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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