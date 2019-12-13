بعد 10 جرائم.. القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة.

وردت معلومات سرية أكدتها تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، تفيد بقيام 3 عاطلين مسجلين خطر، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة مركبات التوك توك والدراجات النارية، من الطرق العامة والفرعية بأسلوب المغافلة، والتردد على منطقتي الخانكة والخصوص لممارسة نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بأكمنة أُعدت لهم، حيث عثر بحوزتهم على " بندقية خرطوش- فرد خرطوش محلى الصنع- 5 طلقات نارية- سلاح أبيض "مطواة ".

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بصحتها، وأضافوا حيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهم الإجرامي، كما اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب.

تم بإرشاد المتهمين ضبط مركبات التوك توك المستولى عليها، وباستدعاء المُبلغين تعرفوا على المسروقات، تم تحرير المحاضر اللازمة عن الوقائع الجديدة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.