الأموال العامة تضبط صاحب شركة لتجارة السيارات بتهمة تزوير شيك بنكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط صاحب شركة لتجارة السيارات وشخص آخر بتهمة تزوير شيك بنكي بمدينة نصر.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي الشئون القانونية بأحد البنوك كائن بأحد المولات التجارية بتقدم أحد الاشخاص للبنك طالباً صرف قيمة شيك بنكي يشتبه أن يكون مزور.

بانتقال قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى مقر البنك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أمكن ضبط مقدم الشيك وتبين أنه ( صاحب شركة لتجارة السيارات ) حيث تبين تقدمه لمسئولي البنك بشيك بنكي من مطبوعات البنك مسحوب على أحد الأشخاص بقيمة (مبلغ 140,000 "مائة وأربعون ألف جنيه مصري") طالباً صرف قيمته.

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بفحص الشيك المشار إليه تبين أنه مزور تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر.

بمناقشة المذكور ومواجهته أقر بتقدمه بالشيك المشار إليه بقصد صرف قيمته من حساب عميل البنك "محدد" والذي يوجد بينهما تعاملات مالية في تجارة السيارات وأنه لا يعلم بأمر تزوير الشيك وأنه تحصل عليه من شخص وسيط بينهما لا يعلم باقي بياناته، بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه (صاحب شركة أمن وحراسة ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة ومحكوم عليه هارب في 4 قضايا) حيث تم ضبطه.

بمواجهته أقر بأنه القائم بتسليم الشيك المزور للأول وعلى علم بأمر تزويره وأنه تحصل عليه من أحد الأشخاص يدعى "مجدي"، لم يستطيع الإرشاد عنه "جار تحديده وضبطه " بقصد النصب والاحتيال على مقدم الشيك والاستيلاء منه على مبلغ عشرون ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتم الهارب.