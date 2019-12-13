مباحث القاهرة تداهم شركة شحن وتضبط ألعاب نارية محظور تداولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مسئول عن شركة شحن) لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبالتفتيش عُثر بداخل الشركة على 698 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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