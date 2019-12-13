"المجتمعات العمرانية" تنظم ندوة تعريفية ببرنامج "نمذجة معلومات البناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ندوة تعريفية لتحقيق التعاون بين القائمين على تنفيذ المشروعات، والتعرف على كيفية الاستفادة من برنامج BIM"" BUSINESS INFORMATION MODELING""، ويعني "نمذجة معلومات البناء".

وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية فى بيان لوزارة الإسكان اليوم إن هذا التطبيق يشمل مجموعة من التقنيات التي تعمل من خلال إدخال معلومات ومن خلالها يتم عمل التصميمات الخاصة بالمشروع بناء على المعلومات المعطاة ويقوم التطبيق بحساب كافة المواد المستخدمة في المشروع بطريقة دقيقة، إضافة إلى إمكانية التحكم في المنشأة أو المشروع وإجراء التعديلات اللازمة في وقت قصير.

وأشار إلى أن تطبيق تلك الآلية يسهم في خفض تكاليف إنشاء المباني وتقليل الوقت اللازم لإنجازها بجودة عالية وتكلفة أقل مع توحيد المواصفات والمعايير الهندسية، مع ضمان تسهيل إدارة الموارد والحد من الإهدار في المواد الخام إضافة إلى إنجاز المشروعات في مواعيدها المقررة.

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من جانبها ، قالت الدكتورة هبه سيف الإسلام،معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات: إن هذا التطبيق يتيح تحقيق أعلى درجات التنسيق وتبادل المعلومات بين القائمين على تنفيذ المشروع من مهندسين ومشرفين وعمال من جهة والمكاتب الاستشارية التي تتعامل معها الهيئة من جهة أخرى، حيث يوفر ما يقرب من 60 -80 % من الوقت اللازم للتواصل بين أطراف المشروع، مشيرة إلى أنه تم خلال المحاضرة استعراض تجارب سابقة لتطبيق هذه التقنية في عدد من المشروعات داخل مصر وخارجها، ومنها أبراج مدينة العلمين الجديدة.

وأضافت: يأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات ومختلف القطاعات، وفي ظل تنامي حجم المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الفترة الأخيرة، وكذا تحقيق الاستفادة القصوى من التطبيقات التكنولوجية.

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