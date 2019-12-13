محافظ الجيزة يكلف نائبيه الجديدين بملفات المراكز والمدن وخدمة المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

حدد محافظ الجيزة أحمد راشد ، اليوم الجمعة ، مهام نائبيه الجديدين خلال الفترة المقبلة حيث كلفهما بملفات المراكز والمدن وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجه دون أي تقصير والاستفادة من الدماء الجديدة التي ضختها الدولة في الأجهزة المحلية.

وكلف محافظ الجيزة، المهندس إبراهيم ناجي الشهابي نائب المحافظ بالإشراف الإداري على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن الواقعة بنطاق المحافظة تحت إشراف المحافظ، ووجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمباشرة اختصاصاتهم تحت إشراف نائب المحافظ ليكونوا مسئولين مسئولية كاملة أمامه.

كما كلفه بالإشراف الكامل على أداء فروع أجهزة هيئات المرافق العامة وفروع مديريات الخدمات الواقعة في مناطقهم إضافة إلى اعتماد لجان الموارد البشرية الخاصة بالديوان العام ومديريات الخدمات.

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على جانب متصل ، كلف المحافظ هند أحمد محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة بالإشراف الإداري على ملف خدمة المجتمع والبيئة والتي تضم عددا من المجالات منها وحدة تطوير العشوائيات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ومدينة الطلبة والطالبات وشئون المرأة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً ومحو الأمية والطفولة والأمومة وإدارة مشروعك ووحدة مشروعك البنية الأساسية والجمعيات الأهلية.

كما كلفها بالتنسيق والمتابعة مع رئيس هيئة النظافة والتجميل وكذا مع مديريات الري والزراعة والطب البيطري فيما يتعلق بتنمية البيئة.

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