وزيرا الإنتاج الحربي والتموين يبحثان تصنيع مخازن الغلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار؛ مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، والوفد المرافق له بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين .

يأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تصنيع الصوامع الحقلية ومخازن الغلال سواء في مصر أو خارجها لصالح الدول الإفريقية، إلى جانب رفع كفاءة الصوامع الموجودة حاليا من نوعية "بلومبرج"، كما تم تناول التعاون في مجال تطوير المطاحن وتوريد زيت الطعام والموقف التنفيذي لمشروع تنقية بطاقات التموين وتشغيل أحد المخابز التابع لإحدى شركات الإنتاج الحربي.

من جانبه ، أكد وزير التموين على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلي اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح تنفيذ موضوعات التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة في الحفاظ على الحبوب وخاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التي تضمن حفظا وتداولا آمنا ومجديا للحبوب لما فيه صالح المواطن المصري.

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