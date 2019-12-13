مصر | ضبط عاطل لحيازته 30 كيلو بانجو وأقراص كبتاجون بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لحيازته 30 كيلو بانجو وأقراص كبتاجون بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية قيام عاطل 44 سنة -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمنطقة إبنى بيتك بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار- 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- 15 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.