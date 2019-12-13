مصر | بعد 10 وقائع سرقة.. سقوط عصابة سرقة "التكاتك" والدراجات النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 10 وقائع سرقة.. سقوط عصابة سرقة "التكاتك" والدراجات النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة مركبات التوك توك والدراجات النارية في محافظة القليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبيـــــة قيام، 3 عاطلين –لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة مركبات التوك توك والدراجات النارية من الطرق العامة والفرعية بأسلوب المغافلة، والتردد على منطقتى الخانكة والخصوص لممارسة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بأكمنة أُعدت لهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش- فرد خرطوش محلى الصنع- 5 طلقات نارية- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى، وأضافوا بإرتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب.



وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبات التوك توك المستولى عليها وبإستدعاء المُبلغين تعرفوا على المسروقات.

وكما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

