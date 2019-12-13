أخبار مصر | 5 أشياء فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها)

يقدم "الخليج 365" ملخصًا لأهم 5 أخبار فاتت متابعينا وقرائنا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة الموافق 13\12\2019، وحتى الآن، وفيما يلي عرضًا لهذه الأخبار.

"وظائف وقروض" في الملتقى الرابع للتوظيف بكلية الآثار في جامعة القاهرة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار جامعة القاهرة، ملتقى التوظيف الرابع، بحضور العديد من رموز الدولة، والذي يهدف المساعدة الخريجين من كليه الآثار جامعة القاهرة في إيجاد فرص عمل في مختلف المجالات.

وعرضت الجهات التي شهدت الملتقى العديد من فرص العمل والتدريب على الطلاب حيث قامت إدارة تدريب وتأهيل الشباب بوزارة الشباب والرياضة بتوفير فرص تدريبية ضخمة للطلاب.

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

يسود طقس اليوم الجمعة، 13 ديسمبر 2019، طقس معتدل مع رياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة، كما يكون "معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة".

اليوم افتتاح مسرح شباب العالم 2019

تنطلق اليوم فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 والتي التي تستمر العروض المختلفة علي مدار يومي 15_16 ديسمبر، وجاء شعار المسرح هذا العام وهو "الفنون... إحياءً للإنسانية" أو "Art: Reviving Humanity”، حيث سينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المختلفة.

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تعرف على حقيقة تسريح 3 ملايين موظف تزامنا مع الانتقال للعاصمة الجديدة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة قسرًا، تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المركز الإعلامي للحكومة، أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحًا أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأى حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

تحويل أسوار المدارس لمحلات وأولى ثانوي بدون امتحانات.. "التعليم" تكشف الحقيقة

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ما تردد من أنباء عن أداء امتحانات الصف الأول الثانوى للترم الأول بدون نجاح أو رسوب.

وأوضحت الوزارة، حسب تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن حالة الطالب تتحدد بمجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وأن عملية تقدير الدرجات ستتم على مستوى الإدارة التعليمية، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50%‏ فأكثر لمجموع الفصلين الدراسيين.

