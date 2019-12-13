أخبار مصر | خبير أثري: التمثال المكتشف في ميت رهينه لـ أمنحتب الثالث وليس لرمسيس الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير أثري: التمثال المكتشف في ميت رهينه لـ أمنحتب الثالث وليس لرمسيس الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية القديمة، إن التمثال الذي اكتشفته وزارة الآثار منذ أيام بميت رهينة لا يخص الملك رمسيس الثاني؛ كما أُعلن، حيث لا يوجد دليل أو نص هيروغليفي يدلل على هوية التمثال وإن كان للملك رمسيس الثاني أم لا.

وأضاف أن النقوش الموجودة علي التمثال بالهيروغليفية نصها "حر كا نخت مري ماعت نب تاوي" ومعناها "حورس الثور القوي محبوب ماعت سيد الأرضين" وهذا لقب يأخده معظم الملوك.

أما عن الملامح الفنية لهذا التمثال -فقال أبو دشيش- إنها لا تمت لفترة الرعامسة بصلة لأن ملامح فن الملك رمسيس الثاني تختلف عن هذا التمثال، الذي تتفق ملامحه الفنية مع الملك أمنحتب الثالث "نب ماعت رع" حيث تتضح تلك الملامح الفنيه بالمقارنة مع تماثيل أمنحتب الثالث في المتاحف.

وأوضح أبو دشيش أن تماثيل الملك رمسيس الثاني تتميز بملامح فنية ينظر فيها الملك إلى الأمام دائمًا، وتكن وجنتيه منتفختين قليلًا، أما الملامح الفنية لتماثيل الملك أمنحتب الثالث فتتميز بأن عيني الملك تكن مائلتين لأسفل دائمًا ووجنتيه أكثر استقامة، وملامح التمثال المكتشف تتفق مع هذا الوصف أي أنه أقرب للملك أمنحتب الثالث.

وأكد أبو دشيش أن قيمة الكشف لن تقل سواء التمثال للملك رمسيس الثاني أو للملك أمنحتب الثالث، فنحن نتحدث عن اكتشاف تمثال جرانيتي على هيئة الكا جرانيتي وهو مالم نكتشفه من قبل، وسيمثل هذا التمثال أحد القطع النادرة والأساسية في اي عرض متحفي.