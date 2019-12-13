أخبار مصر | تحويل أسوار المدارس لمحلات وأولى ثانوي بدون امتحانات.. "التعليم" تكشف الحقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويل أسوار المدارس لمحلات وأولى ثانوي بدون امتحانات.. "التعليم" تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ما تردد من أنباء عن أداء امتحانات الصف الأول الثانوى للترم الأول بدون نجاح أو رسوب.

وأوضحت الوزارة، حسب تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن حالة الطالب تتحدد بمجموع درجات الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى، وأن عملية تقدير الدرجات ستتم على مستوى الإدارة التعليمية، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50%‏ فأكثر لمجموع الفصلين الدراسيين.

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وأضافت أنه يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقياً، ووفقاً للمواصفات التى يصدرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام الـ(‪Open Book)، وستتم عملية تقدير الدرجات على مستوى الإدارة التعليمية، على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقاً للنموذج والآلية التى سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات.