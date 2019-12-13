أخبار مصر | الحكومة تكشف حقيقة تسريح 3 ملايين موظف تزامنا مع الانتقال للعاصمة الجديدة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة قسرًا، تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المركز الإعلامي للحكومة، أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحاً أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأى حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وتسعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.