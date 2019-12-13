أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي والتموين يناقشان التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الإنتاج الحربي والتموين يناقشان التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تصنيع الصوامع الحقلية ومخازن الغلال سواء في مصر أو خارجها لصالح الدول الإفريقية، إلى جانب رفع كفاءة الصوامع الموجوده حاليا من نوعية ""بلومبرج"، كما تم تناول التعاون في مجال تطوير المطاحن وتوريد زيت الطعام والموقف التنفيذي لمشروع تنقية بطاقات التموين وتشغيل احد المخابز التابع لإحدى شركات الإنتاج الحربي.
ومن جانبه أكد المصيلحي على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلي اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم في نجاح تنفيذ موضوعات التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة في الحفاظ على الحبوب وخاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التي تضمن حفظًا وتداولًا آمنًا ومجديًا للحبوب لما فيه صالح المواطن المصري.