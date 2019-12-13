أخبار مصر | اليوم افتتاح مسرح شباب العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم افتتاح مسرح شباب العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستنطلق اليوم فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 والتي التي تستمر العروض المختلفة علي مدار يومي 15_16 ديسمبر.

و أعلنت إدارة المنتدى عن شعار المسرح هذا العام وهو "الفنون ... إحياءً للإنسانية" أو "Art: Reviving Humanity”، حيث سينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المختلفة

ويذكر أن إدارة مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ورشة خاصة لخمسة من الفنانين الشباب الذين شاركوا العام الماضي في فعاليات المسرح، كأحد فعاليات منتدى شباب العالم. ووفقًا لأجندة المنتدى.

ويحمل هؤلاء الشباب جنسيات دول مختلفة مثل: روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك. وقد أعربوا عن رغبتهم في تقديم عمل فني متكامل فيما بينهم كهدية لمسرح المنتدى في نسخته الثانية هذا العام 2019.

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ويأتي ذلك تلبية لرغبة هذه المجموعة في إعادة لم الشمل مرة أخرى، خاصة بعد ما حظوا به من حفاوة استقبال، ومشاركتهم المميزة في فعاليات المسرح في نسخته الأولى سواء بالغناء أو العزف في عروض المسرح المختلفة.

الجدير بالذكر أن إدارة المنتدى قد أعلنت عن شعار المسرح هذا العام، وهو

"الفنون .. إحياءً للإنسانية Art.. Reviving Humanity". وسينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المقدمة على مدار أيام المنتدى.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.