أخبار مصر | خالد بدوي: مصر نقطة التلاقي التاريخية لكل شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بدوي: مصر نقطة التلاقي التاريخية لكل شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن ما نراه الآن في مدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء هو ما يعكس المعنى والمفهوم لعبارة تلاقي الحضارات جميعها على أرض مصر؛ وشباب العالم من كل بقاع الكون يتحاورون جميعهم حول ما يخص مستقبلهم من تحديات جسام.

وأضاف "خالد بدوي"، في تصريحات خاص "للفجر"، أن شاب العالم يتناقشون جميعهم دون تفرقة بين لون او عِرق او دِين او لُغة؛ ودون تحيّز لأيدولوجية او فكرة او تيّار؛ لاسيما وجميعهم ما بين الـ ١٨ والـ ٤٠ من العُمر.

وتابع: نحن نستهل النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمجموعة عصرية من وِرش العمل المختلفة؛ والتي تتصدر طليعتها موضوعات حيوية تعكس مدي اهتمام شباب العالم ووجهات نظرهم حرل موضوعات التحول الرقمي ودعم الشباب والمرأة والثورة الصناعية والتعليمية في التدريب والبحث العلمي الي جانب التحديات الامنية والسياسية التي تحيط بالعالم من حولنا؛ وموضوعات الامن المعلوماتي والامن الغذائي والتغيرات المناخية لتظل مصر شاهدة على صياغة دساتير المستقبل كما تقتضية طموحاتهم واحلامهم؛ وبما يرونه مناسباً لعالمهم واقرانهم.