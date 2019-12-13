شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدينة الأقصر، الجمعة، انطلاق 20 رحلة بالون طائر، على متنها 400 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها.
وقال الكابتن محمود بدوى، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة تزينت، الجمعة، بعدد 20 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، موضحاً أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التى يقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية فى عاصمة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التى يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر مما يساهم فى تنشيط السياحة.
وأكد أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التى حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.