شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، الجمعة، انطلاق 20 رحلة بالون طائر، على متنها 400 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها.

وقال الكابتن محمود بدوى، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة تزينت، الجمعة، بعدد 20 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، موضحاً أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التى يقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية فى عاصمة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التى يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر مما يساهم فى تنشيط السياحة.

وأكد أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التى حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة.