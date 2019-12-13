شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي جديد في الجيزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول قيام لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بغلق كيانًا وهميًا بمحافظة الجيزة. وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية أبو الهول للدراسات المهنية) الكائن مقرها ١١٠ شارع ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تبين أن المنشأة قامت بممارسة العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص.

وأصدر عبدالغفار، قرارا بغلق تلك المنشأة، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وطالب الوزير، الطلاب وأولياء أمورهم، بالرجوع لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والموقع الإلكترونى للوزارة «http://www.egy-mhe.gov.eg» أو الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة؛ للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم، مشيدا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدى لتلك الكيانات.

من جهته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لجنة الضبطية القضائية سوف تستمر فى تكثيف عملها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة القادمة لضبط أى كيانات وهمية تقدم خدمات تعليمية بدون الحصول على تصريح من الوزارة. وأهابت الوزارة بأبنائها الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، حفاظًا على مصالحهم وضمانًا لعدم التلاعب بهم، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات.