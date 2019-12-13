شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مصر السابع عالميا في أبحاث «تآكل الفلزات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصول مصر على المركز السابع عالميا في اﻷبحاث العلمية الخاصة بتآكل الفلزات وحمايتها باستخدام مثبطات التآكل خلال الفترة من 2016- 2018.

وتلقي الوزير تقريراً بشأن نتائج منصة Scival العالمية، حيث حصلت الصين على المركز اﻷول، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، كندا، وجاءت مصر في المركز السابع بفارق بسيط عن كندا.

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وأشار التقرير إلى أن تأثير الوزن النسبي للاقتباس في التخصص المذكور لمصر Field-Weighted Citation Impact والذي يقارن عدد الاستشهادات للبحث بمثيلها من الأبحاث العالمية في نفس المجال والإطار الزمني، وبلغ 1.07 وهو ما تخطى المتوسط العالمي.

وأوضح التقرير أهمية دراسة علم تآكل الفلزات، نظراً للخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تسببها عمليات التآكل للمنشآت المعدنية التي تستهلك من 3-5% من إجمالي الناتج القومي للبلدان الصناعية وهي أرقام تقدر ببلايين الدولارات.

وأشار التقرير إلى أن التميز الواضح في النشر العلمي يرجع إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية البحثية من خلال دعم المشروعات البحثية، متوقعا الاستفادة من نتائج ومخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع المدني والصناعي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تطبيق الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2030، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.