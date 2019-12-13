شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي إصابة 80 طالبًا بـ«الجديري المائي» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة 80 حالة بمرض «الجديري المائي» بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط.

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه لا صحة لإصابة 80 حالة بمرض «الجديري المائي» بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط، مُوضحةً أن حالات الإصابة تمثلت في تلميذين فقط، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهما بعزلهما عن باقي التلاميذ لمنع انتشار الفيروس، مُشددةً على أن نسبة الشفاء من مرض «الجديري المائي» تبلغ 100%، لكونه فيروس ضعيف ولا توجد منه خطورة.

وقامت الوزارة بوضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بما يضمن سلامة الطلاب، وتشمل هذه الخطة تثقيف تلاميذ المدارس بالعادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين بصفة مستمرة، والعناية بالمظهر العام والنظافة الشخصية، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بالغير واستخدام الأدوات الشخصية.

وتتمثل الإجراءات الوقائية العامة في عمل بطاقة تحتوي على التاريخ المرضي لكل طالب، حيث يتم تسجيل بياناته بداخلها بواسطة ولي أمره، والعمل على إجراء كشف طبي شامل عند التحاق الطلاب بالمنشآت التعليمية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمُعدية، فضلاً عن ضرورة ملاحظة الطلاب في الطوابير الصباحية أو في قاعات الدراسة، وسرعة عزل أي طالب تظهر عليه أعراض «الطفح الجلدي أو الإنفلونزا أو السعال أو ارتفاع درجة الحرارة» في حالة الاشتباه بوجود مرض مُعد مع سرعة إجراء الكشف الطبي للحالة.