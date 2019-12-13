شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي تسريح 3 ملايين موظف تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة قسراً، تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وشدد على أن الحكومة تسعى لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
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