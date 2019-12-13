شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية: تحسن نسبي في درجات الحرارة واستمرار حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة القليوبية تحسنًا نسبيًّا في درجات الحرارة، حيث لم تشهد أنحاء الإقليم سقوط أمطار، الجمعة. فيما استمرت حالة الطوارئ التي أعلنها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمواجهة أي سيول.

وأمر «الهجان» برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وجميع مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار والتحرك الفوري لحل أي أزمات قد تطرأ.

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ووجه المحافظ بالدفع بمعدات وسيارات شفط المياه للشوارع والطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق لتحقيق السيولة المرورية، وشدد على المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإزالة السريعة لأي آثار للأمطار من الشوارع والاهتمام بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق.

من جهته، أكد مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى للجان الإغاثة بالمديرية والمراكز والمدن والأحياء والتواصل الدائم مع لجنة الإغاثة العامة بالمديرية والوزارة والمحافظة دقيقة بدقيقة لحصر الأسر المتضررة من مياه الأمطار، وتوزيع الأغطية والوجبات عليهم تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومجالس المدن بالدفع بمعداتهم، الخميس، إلى أنفاق المنشية بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين بمدينة طوخ وأسفل الكباري بمدينة قها مع بداية سقوط الأمطار لتلاشي أي تجمعات تتسبب في إعاقة الحركة المرورية.‏‏