شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة مدنية فى روما تلزم "فيس بوك" بإعادة تنشيط حساب حزب فاشى ودفع تعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محكمة مدنية في روما قضت بأنه يتعين على شركة " فيس بوك " إعادة تنشيط حساب حزب الفاشيين الجدد الإيطالي "كاسا باوند" على الفور ودفع 800 يورو للمجموعة عن كل يوم يتم فيه إغلاق الحساب ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وأغلقت شركة "فيس بوك" حساب الحزب ، الذي كان يضم 240،000 متابع ، إلى جانب صفحته على انستجرام في أوائل سبتمبر. وصرح متحدث باسم "فيس بوك" لوكالة الأنباء Ansa في ذلك الوقت: "الأشخاص أو المنظمات التي تنشر الكراهية أو تهاجم الآخرين على أساس هويتهم لن يكون لهم مكان على فيس بوك و انستجرام. الحسابات التي أزلناها اليوم تنتهك هذه السياسة ولن تكون موجودة على فيس بوك أو انستجرام "

وأوضحت الصحيفة أنه يجب على الشركة أيضًا دفع 15000 يورو كتكاليف قانونية ، وفقًا لتفاصيل الحكم الذي شاركه الحزب مع الصحافة الإيطالية. وبحسب ما ورد قضى القاضي أنه بدون فيس بوك ، كان الحزب "مستبعدًا (أو محدودًا للغاية) من النقاش السياسي الإيطالي".

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وتأسس حزب "كاسا باوند" في أواخر التسعينيات من القرن الماضي كنادي شرب موصول بموسوليني. وسمى على اسم الشاعر الأمريكي إيزرا باوند في القرن العشرين ، والذي اشتهر بتعاطفه مع الفاشية ومعاداة السامية ، وهو يزعم أنه يدعم البديل الديمقراطي للفاشية ولكنه متهم بتشجيع العنف والعنصرية. في نوفمبر ، أُدين متشددان سابقان باغتصاب امرأة في فيتربو بمنطقة لاتسيو.

وأشارت "الجارديان" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها فيس بوك إجراءات ضد الحزب. وفي إبريل ، اتهم نشطاء من" كاسا باوند" ، بالأضافة إلى ساسة يمينيين آخرين - بمن فيهم حفيد موسوليني - الشركة بالتمييز بعد تعليق حساباتهم.