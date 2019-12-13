شكرا لقرائتكم خبر عن مصر من أكبر الدول مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى شمال أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على على النسخة الأحدث من تقرير الاتحاد الإفريقي«Africa’s Development Dynamics » لعام 2019، والذي يظهر النمو الملحوظ للصادرات المصرية بمختلف أنواعها، والتي تسهم بدورها في معدلات الناتج المحلي الإجمالي لدول الشمال الأفريقي.

كما يظهر التقرير نمو صادرات السلع التي وصلت إلى 242 سلعة تصدرها مصر إلى دول العالم، وأن مصر من أكبر الدول مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى شمال أفريقيا .