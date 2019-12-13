شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: غلق كيان وهمى يُدرس دون الحصول على ترخيص بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول قيام لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بغلق كيان وهمى بمحافظة الجيزة.

وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة "أكاديمية أبو الهول للدراسات المهنية" فى شارع ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تبين أن المنشأة قامت بممارسة العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار قرارا بغلق تلك المنشأة، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

Advertisements

وطالب الوزير الطلاب وأولياء أمورهم، بالرجوع لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والموقع الإلكترونى للوزارة http://www.egy-mhe.gov.eg أو الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة؛ للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم، مشيدا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدى لتلك الكيانات.

و أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن لجنة الضبطية القضائية سوف تستمر فى تكثيف عملها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة القادمة لضبط أى كيانات وهمية تقدم خدمات تعليمية بدون الحصول على تصريح من الوزارة.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، حفاظًا على مصالحهم وضمانًا لعدم التلاعب بهم، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات.