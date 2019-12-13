شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير فى أسهم أوروبا توقعا لخروج بريطانى سلس من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت الأسهم الأوروبية من مستوى قياسى مرتفع اليوم الجمعة بفعل الآمال فى خروج بريطانى منظم من الاتحاد الأوروبى بعد فوز انتخابى كاسح لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ومؤشرات على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة فى اللحظات الأخيرة.

تعتقد الأسواق أن فوز حزب المحافظين سيسمح لجونسون بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خلال أسابيع، مما يهدئ المخاوف من خروج عشوائى وقد ينهى عدم الاستقرار السياسى الذى شهدته بريطانيا لثلاث سنوات ونصف.

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وقفز مؤشر فايننشال تايمز للأسهم المتوسطة، الذى يركز على الشركات البريطانية، 3.6 بالمئة فى الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، متفوقا على المؤشر الأوروبى ستوكس 600 الذى ارتفع 1.5 بالمئة، مدعوما بمكاسب فى أسهم المرافق والشركات الصناعية والمالية.

رحب المستثمرون أيضا بتقرير بأن الولايات المتحدة ستعلق رسوما جمركية على السلع الصينية تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد وتخفض أخرى فى مقابل شراء بكين مزيدا من السلع الزراعية الأمريكية. لكن أيا من الجانبين لم يؤكد الأنباء رسميا حتى الآن.