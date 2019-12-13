شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: فتح باب الحجز بمشروع "شارع شباب الشروق" بمقابل حق الانتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، فتح باب التقدم لعدد من الأماكن الشاغرة بمشروع "شارع شباب الشروق"، مقابل الإشغال، وسيتم الاختيار عن طريق القرعة العلنية اليدوية، مع تخصيص أماكن للحالات الخاصة والإنسانية، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار توفير فرص عملٍ للشباب، وزيادة الخدمات المقدمة للسكان بمدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن على من يرغب في التقدم للحجز بالمشروع التوجه لمقر جهاز المدينة، لتقديم طلب باسم رئيس الجهاز، مرفق معه (صحيفة الحالة الجنائية - نموذج للنشاط - صورة حديثة بطاقة الرقم القومي)، وذلك حتى يوم الخميس 19/ 12 / 2019، من 9 صباحاً : الساعة 2 ظهراً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد إجراء القرعة للمتقدمين.

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وأضاف رئيس الجهاز أن الأماكن المتاحة بأنشطة ( إكسسوارات وخردوات – مشروبات – تسالي – جاليرى رسام – مشغولات فضية – فاترينة زهور)، موضحاً أنه يشترط في المتقدم للحجز بالمشروع، أن يكون من المقيمين بالمدينة، وألا يكون من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.