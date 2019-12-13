شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 6-13 ديسمبر الجارى .

وتضمنت الشائعات خصخصة مصلحة الشهر العقاري لعدم القدرة على ميكنة خدماته وتفشي مرض "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات و80 حالة إصابة بمرض "الجديري المائي" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط وتسريح 3 ملايين من موظفي الدولة تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية" لانقطاع المياه، وتراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته، وبيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ومعرض الكتاب يواجه أزمة في الميزانية تُهدد انعقاده هذه الدورة.

كما شمل تقرير الشائعات، عدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية وأداء امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول بدون نجاح أو رسوب، واستغلال أسوار المدارس الحكومية في إنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها وخصخصة مصلحة الشهر العقاري، لعدم القدرة على ميكنة خدماته.

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