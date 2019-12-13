شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 25 على الأقل فى انفجار بمدينة بلانكنبرج شرق ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة المحلية إن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا في انفجار في مدينة بلانكنبرج في شرق ألمانيا اليوم الجمعة، مضيفة أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.

وقال أوفي بيكر المتحدث باسم الشرطة إنه يجري إخلاء المبنى السكني الذي وقع به الانفجار.

ونشرت الشرطة صورة على توتير لمبنى سكني من خمسة طوابق يرجع للحقبة الشيوعية وقد تصاعد الدخان من نوافذ أسود لونها في الطابق الثاني.